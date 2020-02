​Sasha y Malia tienen mucho por aprender, pero según su madre, no tienen que preocuparse por ello. Michelle dijo que ella y Barack alientan a sus hijas a ser ellas mismas. “Lo que les digo es que tienen que caminar su propio camino. No pueden definirse mirándose la una la otra o mirándome a mí o a su padre. Tienen que tomarse el tiempo para conocerse a sí mismas, darse un momento para descubrir quién quieren ser en el mundo, no quién creen que quiero que sean, que no hagan caso a lo que dice el resto del mundo sobre ellos, sino pensar realmente en cómo quieren moldear sus vidas y cómo quieren ir por este mundo. Por lo tanto, no quiero que se midan por influencias externas, y para las chicas jóvenes eso es difícil de hacer ".