Pero Jennifer Lopez también se parece a su madre, Guadalupe Rodríguez, en su sonrisa y en sus ojos. Echa un vistazo al parecido entre estas tres generaciones.

Jennifer no solo tiene los ojos de su madre, además mantiene una estrecha relación con ella y se lo hace saber públicamente: "Mi hermosa madre, poseedora de una incomparable luz y energía … nadie me hace reír como tú lo haces, estoy tan agradecida de que seas mi madre. Tú eres más que una parte de mí, eres quien me hace creer que soy capaz de lograrlo todo".