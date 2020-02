Tras la 92ª entrega de los Premios Oscar, decenas de celebridades se dieron cita en diferentes after parties en Beverly Hills. Una de las más concurridas fue la fiesta de Vanity Fair organizada por Radhika Jones, editora de dicha publicación. Al evento, el cual se llevó a cabo en el Wallis Annenberg Center for the Performing Arts, en Beverly Hills, California, acudieron varios famosos, entre los que destacaron las mujeres latinas, quienes derrocharon elegancia y belleza en la alfombra roja.