“¡Felicidades Georgina, mi querida hermana! Con un poquito de retraso en este mundo virtual, porque he querido ir al baúl de los recuerdos para recordarte, recordarnos. Y entre fotos a papel, pasaron las horas… ¡Qué importante es recordar! Vaya gozada, es revivir el pasado. Como has podido leer en el ramo de rosas: la vida no sería lo mismo si no hubieras nacido. Gracias al Universo por hacer realidad el sueño de ser hermanas y gracias a ti por dar luz y color a mi vida. Siempre juntas”, escribió.