Uno de los momentos más esperados de Hollywood ocurrió durante la noche de los SAG Awards 2020: el reencuetro de Jennifer Aniston y Brad Pitt. Una velada repleta de estrellas, pero sin duda Brad y Jennifer brillaron con más fuerza; no solo recibieron un galardón por sus respectivas interpretaciones -Brad por Once Upon a Time in Hollywood y Jennifer por The Morning Show-, también causaron revuelo en Internet por su afectuoso reencuentro. Recordemos que entre los años 2000 y 2005 conformaban uno de los matrimonios más queridos y famosos del espectáculo y a día de hoy muchos de sus fanáticos sueñan con que vuelvan a ser pareja. Tras 15 años de su separación, todavía causan sensación. Revive el momento en estas 10 fotos: