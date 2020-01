Kendall y Kylie Jenner son conocidas no sólo por sus éxitos laborales, sino principalmente porque forman parte de la familia más famosa de la televisión: las Kardashian - Jenner. Su fama surgió junto a sus medios hermanos Kim, Khloé, Kourtney y Rob, con quienes protagonizan el reality Keeping Up with the Kardashians. Y aunque los detalles de sus vidas son públicos gracias a la serie y a sus constantes actualizaciones en las redes sociales, las menores del Klan más famoso de Hollywood tienen más hermanos a quienes pocos conocen.





Bruce Jenner, un papá orgulloso

Antes de dar un cambio radical a su vida, Caitlyn Jenner era conocido como Bruce Jenner, campeón olímpico y el segundo esposo de Kris Jenner. Previo a su matrimonio con la mommager más famosa de la TV, Bruce estuvo casado dos ocasiones, y se convirtió en papá mucho antes de que el mundo conociera a Kendall y Kylie Jenner.