Junto con Pitbull y la brasileña Claudia Leitte, Jennifer Lopez fue la encargada de inaugurar el Mundial de Brasil 2014. Los cantantes interpretaron We are one en la Arena Corinthians de São Paulo.

‘La Diva del Bronx’ derrochó sensualidad y presumió sus mejores pasos de samba. Curiosamente, los tres aparecieron sobre el escenario vestidos con los colores de la bandera brasileña (Claudia Lette de azul, Jennifer de verde y Pitbull de amarillo con blanco).