Ximena Duque también le escribió a su hija un lindo mensaje: “El tiempo ha volado, pero no se ha ido de mis manos... He disfrutado cada instante de su vida. Cada respiro, cada llanto, cada risa, cada payasada, cada travesura y sus ocurrencias que día a día me sorprende con algo nuevo. Mis hijos sin duda alguna son mi sueño hecho realidad”.

“FELIZ CUMPLEAÑOS MI PRINCESA y que Papá Dios te lleve de la mano siempre. Gracias por ser ese ser tan espectacular que definitivamente no puedo describir, en una palabra, eres simplemente fuera de serie. TE AMO MI MUÑECA”.