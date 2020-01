En esa charla, Tini confesó que en las redes sociales recibe algunos comentarios negativos sobre su figura, pues hay quienes aseguran que es demasiado delgada. A pesar de estas críticas, ella se mantiene positiva y aleja las malas vibras. “La gente piensa que yo me mato con las comidas, que no como nada… Si supieran lo que como y las veces por día que lo hago, no menos de cuatro. Además, por mi actividad, que es muy intensa, estoy atenta a alimentarme con cosas que me nutran. Pero soy así, delgada genéticamente, y me acepto y me llevo bien con el espejo”.