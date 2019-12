En 2009, Selena Gomez arrancaba su carrera musical, tras participar en exitosas series como Wizards of Waverly Place. Selena se lanzó como cantante con Selena Gomez & the Scene y publicaron su primer álbum de estudio Kiss & Tell.

Con su banda lanzó dos discos más: A Year Without Rain(2010) y When the Sun Goes Down (2011). En solitario, Selena lanzó otros dos exitosos discos, Stars Dance (2013) y Revival (2015).

En 2011 inicio una relación sentimental con Justin Bieber, la cual duró más de 6 años y tuvo todo tipo de altibajos.