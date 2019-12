Natalia reconoció que su ruptura con el intérprete de Felices los 4, no fue nada fácil, pues fue víctima de bullying cibernético por parte de algunos seguidores de su ex. “Me estaba volviendo loca, recibía mensajes dementes. Algunos de los fanáticos están tan locos, me mandaban amenazas de muerte y eran muy crueles conmigo”, indicó.