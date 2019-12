No hay nada más delicado que una flor, sobre todo si estas se encuentran bordadas en un vestido. El Embroidered pleated maxi dress with fluted sleeve de Asos ($72.00) es elegante y tiene tantos elementos que estamos seguros no te hará pasar desapercibida. A parte de su estilo maxi, cuenta con mangas largas que terminan en volantes, cuello alto y falda plisada; detalles que complementan ese hermoso bordado sobre ese –tan de moda– tono teal.