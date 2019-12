Alex apenas y puede creer lo grande de está su hija, quien hace unos meses entró a su primer año de preparatoria. Al igual que Jennifer Lopez, Alex le dedicó un bello mensaje a su hija, en el que deja ver su emoción por la etapa que está empezando.

"A mi hermosa y asombrosa hija: No puedo creer la edad que tienes ahora y lo mucho que has crecido. Estoy orgulloso de la chica en la que te has convertido. Soy muy afortunado de tenerte como mi hija y me siento honrado de ser tu padre".