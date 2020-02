Don Felipe Muñiz –quien también es cantante—está de lo más orgulloso de su hijo. En una entrevista con HOLA! USA, don Felipe expresó lo satisfecho que está con la carrera de Marc. “Me siento bien feliz, orgulloso y me gustaría que existieran más cantantes que siguieran el camino de él también. Que no se apaguen y que sigan adelante. Siento que tal vez muchos se cansan o algo, pero Marc es incansable.”