No cabe duda que Hayek no le teme a los cambios de look. En septiembre de 2018, la vimos luciendo una cabellera en tono gris platinado. Sin embargo, este estilo lo adoptó debido a su papel en la película de suspenso dramático The Hummingbird Project , en donde actuó al lado de grandes estrellas como Jesse Eisenberg y Alexander Skarsgård.