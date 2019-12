Nacido en Medellín, Colombia, el 28 de enero de 1994, es considerado en la actualidad como uno de los máximos exponentes del reguetón; sin embargo, sus planes no eran esos, ya que deseaba convertirse en futbolista profesional. Hijo de Marlli Arias y Luis Londoño, Maluma encontró la protección en su hermana mayor, Manuela, quien es su máxima adoración. Aunque cuando era pequeño no tenía clara su vocación, lo que sí tenía determinado era su estilo, pues desde niño se pintaba el cabello y usaba piercings, además de camisetas apretadas y jeans rotos.

Su surgimiento en la escena musical se dio durante un show en la inauguración de un restaurante y gracias a su tío, Juan Parra, quien fue su mánager en los inicios de su carrera ¿Saben de quién estamos hablando?