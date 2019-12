Raúl de Molina, los Estefan y Marc Anthony estuvieron entre los invitados a la gala Do the Right Thing, en Miami, organizada por la policía de la ciudad. El evento conocido como Police Chief’s Gala contó con la presencia de varios de los rostros más populares del mundo del entretenimiento, quienes la pasaron de maravilla en el JW Marriot Marquis, en Biscayne Boulevard.