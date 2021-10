Esto es lo que sabemos sobre el prometido de la hija de Bill Gates

Bill y Melinda Gates son los orgullosos padres de una chica de 24 años llamada Jennifer. Este fin de semana, la hija de los multimillonarios se casará con su prometido, Nayel Nassar. La joven pareja se comprometió en enero del año pasado y a través de sus redes sociales dieron a conocer la feliz noticia.

De acuerdo con Insider, se sabe que Jennifer, es muy hermética con su vida privada. Es la hija mayor de la familia Gates y tiene otros dos hermanos, Rory y Phoebe. La egresada de la Universidad de Stanford está ultimando los detalles para caminar hacia el altar este sábado con su novio en la granja de caballos que sus padres adquirieron para 2018 para ella, en Westchester County.

Sobre el futuro esposo de Jennifer, esto es lo que sabemos:

Nayel es de Chicago y creció en una familia adinerada, según Fox News, sus padres tienen una firma de arquitectura y diseño en Kuwait, en Medio Oriente.

Nassar, de 30 años, tiene su faceta atlética. Compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la competencia de salto a caballo. Además de eso, habla tres idiomas: árabe, francés e inglés, según lo indica su biografía en Global Champions League. Al igual que Jennifer, Nayel es egresado de la Universidad de Stanford.

Hace unos meses, Melinda ‘echó la casa por la ventana’ para consentir a su hija con una espectacular despedida de soltera en el jardín de su casa en Washington. “Gracias por esta increíble celebración”, escribió la festejada, etiquetando a su mamá. “Profundamente agradecida por todas las mujeres asombrosas en mi vida que me aconsejan, me apotan y me motivan en este nuevo capítulo en mi vida!”, comentó Jennifer en un post en el que mostró su gratitud a su mamá.