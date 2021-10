Alejandra Espinoza asegura que sufrió negligencia médica: ‘Me topé con el doctor equivocado’

Alejandra Espinoza por fin aclaró qué sucedió con su salud la semana pasada, cuando tuvo que ser hospitalizada de emergencia. Aunque su actual médico contó en una entrevista para Despierta América que había sufrido una migraña severa, la ex Nuestra Belleza Latina no había hecho comentarios de cómo fueron esos moemntos en los que, asegura, sufrió de negligencia médica. Así lo reveló en el podcast Entre Hermanas, en el que en una charla con su hermana Damaris Jiménez detalló toda su experiencia.

De manera cronológica, Alejandra recordó cómo es que llegó a la sala de emergencias. “La semana pasada, el lunes en la noche, llega Aníbal y se da cuenta de que al momento de sonreír, solamente un lado de la cara hacía su trabajo”, contó la mexicana, pero explicó que no le dio importancia y siguió con su rutina. La también actriz quiso aclarar que en ningún momento sintió dolor, motivo por el que no acudió al médico tan pronto como le fuera posible.

“Hasta que comencé a perder visibilidad en el ojo derecho, fue que me asusté”, dijo sobre un síntoma que podría avisar de algún tipo de infarto. Pero lejos de sentirse calmada por recibir atención especializada, Alejandra vivió horas complicadas en el hospital. “La realidad fue que me topé con un mal médico. Me hicieron todos los exámenes, y el neurólogo me empezó a medicar como si me hubiese dado un ataque de epilepsia. El medicamento era muy fuerte. Además de todos los sustos que me hizo pasar”, confesó.

Al tratar de saber qué pasaba con ella, el médico le informó que podría tratarse de esclerosis múltiple, algo que preocupó en extremo a la presentadora de TV. “¡Todo lo que ese médico hizo fue negligencia!”, dijo a su hermana luego de recordar el cuertionario del neurólogo. “Tengo una lista apuntada de lo que él hizo... Me topé con el doctor equivocado”, dijo tras explicar lo mucho que le preocupaba la reacción de su familia.

“Lo que o viví esos días en el hospital fueron bien fuertes. Nadie sabía decirme nada. Todos mis exámenes estaban bien y él (médico) me decía: ‘por aquí va la cosa’, y lo que él me decía era peor. Nada era positivo. Yo no tenía dolor ni malestar, pero lo que me ponía mal era el medicamento”, agregó.

El diagnóstico de Alejandra Espinoza

En casa, y con una segunda opinión médica, Alejandra Espinoza entendió que lo que le había pasado fue una migraña severa. “Mucha gente puede decir que es un dolor de cabeza. Se los digo como testimonio, hasta los dolores de cabeza los tenemos que revisar”, explicó. Y es que, aunque no tuvo síntomas comúnes, es un malestar que se puede convertir en algo muy peligroso de no tratarse adecuadamente.