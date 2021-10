El hijo de William Levy regresa al campo de béisbol, a un año del accidente que casi trunca sus sueños

Tras un año de terapias, rehabilitación física y cinco cirugías, el hijo mayor está de William Levy y Elizabeth Gutiérrez está de regreso en el campo de béisbol. El año pasado, justo por estas fechas, Christopher Alexander Levy, sufrió un accidente luego de que el cochecito eléctrico en el que viajaba con dos acomapañantes. Las jovencitas que iban con él salieron expulsadas del carrito, mientras que ‘Tophy’ se llevó la peor parte, pues una de sus extremidades inferiores quedó atrapada bajo el vehículo.

©@christopherlevy GALLERY



Gracias al apoyo de su familia, ‘Tophy’ logró salir adelante

Tras ese amargo episodio, el adolescente de 15 años está de vuelta en el campo de juego y disfrutando al máximo de su preparación profesional como beisbolista. Recordemos que el hijo de la pareja de actores estaba trabajando muy duro para hacerse de un futuro en dicho deporte, cuando ocurrió el accidente que lo dejó un año sin poder practicar.

Orgullosa de su hijo, Elizabeth Gutiérrez compartió en sus redes sociales el tirunfal regreso de su hijo al campo replicando en sus stories el video que ‘Tophy’ publicó originalmente en sus redes sociales. “Feels great to be back!! Couldn’t have done it without the man above and my family❤️ (¡Se siente bien estar de regreso! No podría haberlo hecho sin él de arriba y mi familia)”, escribió el chico de 15 años.