Ángela Aguilar celebra sus 18 años y así comienza nueva etapa de su vida

Te sigues viendo igual de bonita como en tus primeros pasos por las alfombras rojas…

¡Muchas gracias! Creo que tengo muy buenas guías porque mi mamá siempre me lleva por el camino de la moda y todo lo demás. Creo que he aprendido un par de trucos en estos años de carrera y más que nada, siento que cada vez me siento más yo y me prendo a lo que quiero hacer. Me he vestido de ropa de hombre; voy a la sección de hombres, me compro unos pantalones, una playera de tamaño grande, me pongo unos aretotes… o sea, entre eso y también puedo ponerme un vestido apretado con unos tacones. Me gusta jugar con la moda, me guata como no ponerle descripción a lo que me gusta en la moda.