Alejandra Espinoza se encuentra hospitalizada desde hace días

La ex Nuestra Belleza Latina aseguró que su ropa no le queda durante el PMS, al lgrado de que sus pantalones no le cierran. En su video, Alejandra contó que pondría en manos de los médicos este problema, y llegó a la conclusión de que quizá es esta la causa que le ha impedido tener más hijos.

Si bien no está claro si Alejandra llegó al hospital por este motivo, a través de las redes sociales de Aníbal y las más recientes publicaciones de la mexicana le expresaron sus mejores deseos para una pronta recuperación, y así poderla ver de nuevo en los foros de Univision.