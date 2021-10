Constanza, hija de Edith González y su lindo mensaje para mamá

Dos años atrás, el mundo despedía de la forma más triste a la actriz Edith González. Un ejemplo de alegría y lucha que no dejó de sonreír hasta el último momento en su lucha contra él cáncer. Fans, amigos y familiares aún la recuerdan con cariño, pero es su hija Constanza quien más la tiene en la mente y el corazón. La joven de casi 17 años lleva una vida de lo más privada, pero decidió reaparecer en público para abrir su corazón en un evento en el que se realizó un homenaje a la actriz mexicana, en él también resaltaron a las valientes personas que luchan día a día contra la enfermedad, y fue ahí en donde Constanza envió un bello mensaje para su mamá.

Constanza, hija de Edith González, junto a su padre Santiago Creel

Organizado por la asociación Corazones en Movimiento, Constanza hizo un lugar en su agenda en el marco del mes de la lucha contra el cáncer. La jovencita acudió acompañada de su tío Víctor González, quien fuera hermano de la actriz.

Ambos recordaron la alegría de Edith, esa sonrisa que mostraba no sólo frente a las cámaras, sino en su vida cotidiana, con familiares y amigos más cercanos. “Mamá, te amo, te recordaré por siempre y para todo. No he podido olvidarte desde la noche que te perdí”, dijo Constanza sobre aquella noche del 13 de junio de 2019.

Las personas ahí presentes no sólo se sintieron conmovidas por las palabras de la chica, también aplaudieron en honor a Edith González y la fuerza interior que su hija ha demostrado desde que a la actriz le diagnosticaron la enfermedad en 2016.

Constanza, la heredera del buen corazón de mamá

Edith González no sólo llenó de amor el hogar en el que creció Constanza, también se encargó de enseñarle los mejores valores que hoy pone en práctica. Según informó su tío Víctor, la joven se encargará de seguir los pasos de la actriz para ayudar a los demás. La iniciativa hoy se convierte en una fundación que será encabezada justo por Constanza Creel.

“Revive el recuerdo de Edith, el legado de Edith y sobre todo el motivo que nos reúne... Todas estas fundaciones que están luchando porque se lleve una enfermedad atroz con dignidad, con atención médica, con humildad”, informó Víctor. “Ella no era dos caras: lo que ustedes vieron, así lo enfrentó; lo que ustedes palparon, así lo enfrentó; lo que ella declaraba, así lo enfrentó... Por eso les decía que es estoica, no guerrera, es muy distinto”, agregó sobre su amada hermana.