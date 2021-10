EXCLUSIVA: Roselyn Sánchez revela detalles de su vida como nunca antes y a corazón abierto

¿En qué consistió exactamente la operación?

Desde que tengo uso de razón, desde que tuve mi primera menstruación a los once años, yo padecía de endometriosis, una condición que padecen millones de mujeres en el mundo, aunque es un tema bastante tabú, a las mujeres no les gusta contarlo. Esta condición te cambia la vida. Sufres mucho dolor unos días al mes, te causa mucha inflamación, te causa mucho dolor en las relaciones, no es nada gracioso. Tu zona pélvica siempre está incómoda. Ya todo el mundo sabe que pasé un proceso de fertilidad, que me costó muchísimo quedarme embarazada, era parte del problema. Tuve mis dos hijos y mucha gente decía que eso me ayudaría a controlarlo pero, en mi caso, se puso peor. Así que tomé la decisión de que ya no quería vivir más así y me hice una operación bastante difícil, donde te extirpan el endometrio de raíz y a su vez la cirujana me convenció de que me hiciera una histerhectomía, no completa, porque me dejó los ovarios, que están muy sanos gracias a Dios, pero me aconsejo que me quitara todo lo demás. La operación duró cinco horas, me extirparon el útero, el cérvix, las trompas, apéndice… Fue una operación bastante difícil y la recuperación era bastante larga, pero justo ahí me surgió la oportunidad de hacer la serie con Kate, con Telemundo NBC-Universal, y aluciné con el libreto, y aluciné de poder trabajar con Kate, y pensé: “Me levanto de la cama y me voy”.