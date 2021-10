J Balvin responde así a la comparación de su música con ‘carritos de hot dogs’

¡El mundo de la música está que arde! Ningún intérprete quedó ajeno a los comentarios que realizó J Balvin el pasado martes 28 de septiembre, donde aseguraba que los Latin Grammy no sentía respeto por el género urbano y el reggaetón. René Pérez, mejor conocido como ‘Residente’ contestó al colombiano y comparó su música con un “carrito de hot dogs”, a lo que J Balvin ha respondido este jueves 29 de septiembre con una serie de fotografías, que han causado todo tipo de reacciones, pues, mas que tomarse como un ataque los comentarios del puertorriqueño, ‘jugó’ un poco con sus dichos.

J Balvin posteó unas fotografías de un carrito de hot dogs, en referencia a lo dicho hace unas horas por 'Residente'

J Balvin, cuyo nombre real es el de José Álvaro Osorio Balvin, publicó unas fotografías junto a un carrito de hot dogs y anunció que a las 6pm lanzaría un tema con Daddy Yankee: “Sal y perrea 🌭 Remix hoy 6pm @sechmusic @daddyyankee 🙏”, escribió el colombiano, sin hacer referencia a la respuesta de ‘Residente’.

La modeloValentina Ferrer, pareja de J Balvin desde hace tiempo y madre de su hijo, reaccionó a la publicación de José y demostró su apoyo con una serie de emojis: “😂😂😂😂😂”, dejando ver que la creatividad de su pareja ante esta situación que ha dividido el género.

Decenas de colegas del género urbano y reggaetón se sumaron a las reacciones por el post de J Balvin. Baby Rasta comentó: “😂😂😂”, mientras que Naty Botero puso: “Eso 🔥🔥🔥🔥🔥 👏👏👏👏 la berraquera paisa 💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼”. La Gabi incluso se sumó al ‘equipo’ de los perros calientes: “TEAM HOTDOGS 🌭🌭🌭🌭 😍”.

Zion, Justin Quiles, Dylan Fuentes, Leo Bash, Arcangel, Jowan y otros más comentaron el post con emojis y todo tipo de expresiones. Hasta el momento, la publicación tiene más un millón 400 mil ‘me gusta’ y cerca de 50 mil comentarios.

¿Qué decía ‘Residente’?

El pasado martes, J Balvin hizo un llamado a sus colegas del gremio para no acudir a los Latin Grammy, ya que según él, dicha premiación no respetaba a los cantantes de su género. Horas después de su post, ‘Residente’ respondió a sus comentarios en un video, el cual ya fue eliminado.

‘Residente’ alzó la voz contra los mensajes de J Balvin

“Para entender, porque estoy perdido José. Si los Grammy no nos valoran, ¿entonces por qué yo tengo 31 Grammy? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo? ¿De qué género estamos hablando?”, empezó así René Pérez con su mensaje. El puertorriqueño también dijo que como era posible que quisiera ‘boicotear’ los premios, si este año harían un homenaje especial a Rubén Blades, además de mencionar que él dudaba que los nominados por primera vez quisieran perderse la entrega 22a. de la entrega.

Eso no fue todo, pues ‘Residente’ lanzó una crítica hacia la música del colombiano y fue ahí donde hizo referencia al ‘carrito de hot dog’. “Te explico, pa‘ que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin”. Ante el video, J Balvin respondió: “Respeto tu opinión”.