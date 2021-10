Adamari López busca impulsar los negocios latinos afectados por Covid-19

Adamari te hemos visto muy activa entre ‘Así se baila’, la alfombra de los premios Billboard y ahora sabemos que estás haciendo una alianza muy especial con Comcast, cuéntanos más de este proyecto

Estoy muy contenta con todos los proyectos que estoy haciendo y con todas las oportunidades de seguir creciendo dentro de mi trabajo, pero también de seguir brindándole apoyo y cariño a mi comunidad hispana, la comunidad Latina que como sabemos nos hemos visto muy afectados por la pandemia del COVID-19. Muchos pequeños negocios se han tenido que poner en pausa debido a la pandemia y buscan inyectarle dinero y nueva energía para que puedan seguir hacia adelante y que sus sueños de haber abierto ese negocio se puedan hacer realidad. Estoy contentísima de que Comcast me dé la oportunidad nuevamente de unirme a su campaña como portavoz, su objetivo es ayudar a la comunidad Latina y a las minorías con asesorías en diferentes áreas, por ejemplo, una consultoría de marketing para esos pequeños negocios, ayuda para producción de comerciales y renovación de tecnología, con un fondo de inversión que tiene como ayuda hasta USD$ 10,000 que no son un préstamo, no los tienen que devolver.