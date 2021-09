Shakira es atacada por dos jabalíes en un parque: ‘¡Me han reventado todo!’

¡Shakira es una mujer todoterreno! La cantante colombiana compartió con sus seguidores en las redes sociales que fue atacada por unos jabalíes un parque y que los animalitos estuvieron a punto de llevarse su bolsa. Pese lo que peligroso que esto puede resultar, la intérprete de Hips don’t lie se enfrentó a ellos y rescató su cartera, en la cual llevaba su teléfono móvil entre otras pertenencias. La cantante reside en España junto a su pareja, el futbolista Gerard Piqué y sus dos hijos, y la presencia de animales silvestres como los jabalíes en los parques nacionales son algo muy común.

©@shakira



Shakira se enfrentó a dos jabalíes para rescatar su bolso

En su perfil de Instagram, donde tiene más de 70 millones de followers, ‘Shaki’ contó como fue ese encuentro con los jabalíes, del cual su hijo mayo, Milan, fue testigo. En los clips, la colombiana enseñó su bolso sucio y rasgado al mismo tiempo que hablaba sobre el incidente. “Miren como me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque”, dijo. “Me han atacado y me han reventado todo, y se llevaban mi bolso para el bosque con mi teléfono”.

Shakira actuó rápido y como pudo, logró rescatar su cartera, la cual contenía sus artículos personales. “Al final me han dejado el bolso... ¡Me los he enfrentado!”, relató. La estrella quiso que su hijo contara a sus fans cómo había sido ese encuentro, pero el niño de ocho años prefirió no acercarse a la cámara de su mamá.

En las últimas semanas, Shakira ha usado sus redes sociales para compartir parte de su cotidianeidad al lado de sus hijos. Recientemente, publicó una fotografía de su hijo menor en una de sus clases de artes marciales y como cualquier madre orgullosa lo presumió en su perfil.