Sofía Castro nos presenta a ‘Lucrecia Luna’, su personaje en ‘Malverde’

¿Qué retos te trajo este papel?

“Sumergirnos en la época, que se vea creíble y que somos personas de 1910 en la manera de caminar, de hablar, de comer y expresarse... todo cambia. Hay modismos, hay formas que conforme van pasando el tiempo y los años van cambiando. Sí tuvimos que estudiar mucho esa parte y, como mujer, usar el corsé ha sido de las cosas más difíciles”. “¡Qué bárbaro! Estar encorsetada todo el día más de 10 horas. Aprendí a comer con él porque había veces que me lo ponía en la mañana y ya no me lo quitaba hasta la noche, ni siquiera para el corte de ir a comer”. “Decía: ‘¡Ay, no! Como, me voy a inflamar de la panza y a ver si me cierra el corsé’. Entonces yo me aventaba todo el día con él y fue un reto muy difícil”. “También el filmar con caballos, siempre con mucho cuidado para el actor como para el animal. Hubo clases de equitación, se hace todo con muchísimo cuidado”. “Yo me preparé con clases de pintura porque, ahorita vas a la tienda y compras tus pinceles y tus pinturas. En ésa época tú tenías que hacer tus colores. Entonces aprendí a hacer los colores en óleo, a cómo poner el lienzo. Me dieron clases de todo y fue un reto. Después de todo eso que te conté, a partir de ahí, empezar a interpretar”.