Hija de James Rodríguez lo felicita con tierno mensaje por su cambio de equipo

El jugador colombiano James Rodríguez ha dado un gran paso en su carrera profesional. Tras 11 años en el fútbol europeo, el colombiano se suma a las filas del Al Rayyan de Catar, en Medio Oriente. La noticia ha sido aclamada por sus seguidores, quienes le han deseado lo mejor a su paso por el Everton, en Reino Unido. Pero no hay mensaje de apoyo más especial para James que el de su pequeña hija Salomé, quien le deseó lo mejor para este nuevo capítulo en su vida profesional.

©@jamesrodriguez10



James Rodríguez recién se incorporó al Al Rayyan

La niña de ocho años, quien es fruto del fallido matrimonio entre James y Daniela Ospina, le envío un mensaje a su papá a través de su perfil de Instagram, el cual es supervisado por su madre. “Como ya saben mi papá se cambió de equipo. Yo estoy muy emocionada porque me gusta mucho ese equipo y le deseo muchas felicidades y que sea muy feliz en ese equipo. Te amo, pa”, dijo sonriente la pequeña Salomé.

En el post en el que James hizo oficial su incorporación al Al Rayyan, Salomé también le hizo un tierno comentario a su papá, del cual está más que orgullosa. La niña escribió: “Te amo papi, que seas feliz, te amo”.

©@salomerodriguezospi



James es el orgulloso padre de Salomé y Samuel

La hija mayor de James no fue la única que se alegró por este nuevo éxito profesional, la madre del futbolista, la señora María Del Pilar Rubio, también compartió un post y le dedicó unas lindas palabras a su hijo. “Contigo siempre hijo no importa donde, la felicidad y la tranquilidad no son negociables…infinitas gracias por tanto me siento super orgullosa de ti, recuerda que todo depende de ti…nuevos comienzos con la fe en DIOS los sueños se consiguen, las batallas se vencen y los milagros surgen ♥️🙏🏼🎊🎉 @jamesrodriguez10 lo demás ya lo sabemos 🤪🤪”.