Salma Hayek felicita a su hija por su cumpleaños 14: ‘Eres todo para mí’

Para Salma Hayek no hay fechas más especiales que las de los cumpleaños de sus seres queridos. Recientemente, la estrella de origen mexicano celebró por todo lo alto el cumpleaños 14 de su única hija con el empresario francés François-Henri Pinault. La actriz de películas como Beatriz at Dinner le dedicó un emotivo mensaje a Valentina Paloma en sus redes sociales, acompañado de una tierna fotografía de madre e hija.

©@salmahayek



Esta fue la tierna foto con la que Salma Hayek felicitó a su hija

“Mi niña preciosa, eres todo para mí. Bendito el día que llegaste a mi vida a iluminarla con tu radiante luz. Feliz cumpleaños Valentina !!! Gracias 🙏 por ser TU 💋”, escribió la artista junto a una fotografía de uno de sus tantos viajes juntas. A la cariñosa felicitación de Salma, se unieron sus fieles seguidores, quienes le desearon lo mejor a Valentina Paloma en esta nueva vuelta al sol.

La hija de Salma está en plena adolescencia, y pese a lo compleja que puede resultar esta etapa, pareciera que madre e hija lo están llevando bien. A pesar de llevar una vida discreta alejada de los reflectores, la actriz presume de tener una relación muy cercana con la jovencita. Sin embargo, como todas las mamás, Hayek se ha enfrentado a los típicos roces de la edad, sobre todo por el hecho de ser una figura pública.

©GettyImages



Foto del recuerdo... La pequeña Valentina Paloma con sus papás

En su visita al programa de televisión The Late Show, presentador por Seth Rogers, Hayek reveló que no quería que su hija viera Hitman’s Wife’s Bodyguard, película en la que comparte créditos con Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson y Richard Grant. Aunque es uno de sus trabajos más divertidos, reconoce que no es apto para niños.

“Estaba sumamente nerviosa y avergonzada. Le dije que no trajese a sus amigas para que no se sintiese avergonzada, a lo que ella me contestó: ‘Me avergüenzas todo el tiempo, cada día, ¿qué tiene esto de distinto?’”. Salma advirtió a Valentina que en el filme podría haber algunas escenas subidas de tono, a lo que la niña le contestó que “seguro que no sería nada que no hubiese visto ni oído ya”.

“Ella insistió con esta (película). Nunca quiere ver mis cosas, pero insistió en ver esta e ir con sus amigos”, reveló la mexicana. Al final, Valentina quedó encantada con la cinta: “De todos modos, ella me convenció y les encantó. Me dijo, ‘Mamá, entiendo que no eres tú, no eres tú, es el personaje’. Eso me impresionó bastante“, añadió.