Gaby Petito, la joven vlogger que no regresó a casa tras un road trip con su novio

Gabrielle ‘Gaby’ Petito, una joven de 22 años, originaria de Nueva York, recorría el país junto a su novio, Brian Laundrie, en un road trip del que hacían reseñas para su comunidad en Internet. Sin embargo, aquel viaje se convirtió en una implacable búsqueda por la chica, luego que de que, a principios de septiembre, Brian regresara a la casa que ambos compartían en Floria, pero sin ella. El caso rápidamente se hizo conocido en la nación, y el hallazgo conmocionó a todos, pues la policía informó que en el Bosque Nacional Bridger-Teton en Wyoming, encontraron restos del cuerpo de una joven que coincidían con los de Gaby.

©@gabspetito



Gaby Petito desapareció a finales de agosto

En todo momento, Gaby mantenía comunicación con sus padres y familiares, además de que sus fans veían los videos que subía sobre esta experiencia por recorrer el país, el 24 de agosto charló con su mamá por FaceTime, a quien informó que de de Utah se dirigía a la cordillera Teton en Wyoming. La comunicación directa cesó el 27, y desde entonces no se sabe nada sobre la chica.

Según un informe de la policía de Moab, en Utah, el 12 de agosto la pareja había tenido diferencias e intervino para calmar la situación entre ambos. La joven lucía alterada y estaba llorando, según de aprecia en el video de la cámara del policía. A pesar de ello aseguraron que estaban enamorados y dispuestos a casarse. El agente Eric Pratt les sugirió no pasar la noche juntos para ayudar a aliviar la tensión entre ambos.

Lo poco que se sabe sobre la desaparición de Gaby Petito

Al momento, Brian Laundrie también se encuentra desaparecido ya que después de regresar a casa el 1 de septiembre, las autoridades no han tenido contacto con él, e incluso se negó a cooperar con la búsqueda de su novia. Laundire es pieza clave para saber qué sucedió con la chica, a pesar de ello, la policía no puso vigilancia al joven de 23 años ya que no es culpado por un crimen, y ahora están tras su pista en busca de más información.

©@gabspetito



La pareja viajaba pen su van antes de que Gaby desapareciera

Este lunes, la casa de los padres de Brian, misma que él compartía con Gaby, fue declarada como “escena del crimen”, desalojando a Christopher y Roberta Laundrie del lugar. Ambos aseguran no saber en dónde se encuentra su hijo, quien supuestamente salió a caminar en la cercana Reserva Carlton, pero no regresó. En cambio, sólo encontraron la camioneta blanca en la que Brian y Gaby viajaban juntos hasta hace unas semanas.

El mensaje que podría no ser de Gaby

Los padres de Petito suplican a los familiares de Brian que proporcionen tanta información como sea necesaria. “Por favor, si a usted o a su familia les queda algo de decencia, por favor, díganos dónde se encuentra Gabby”, expresaron a través de una carta que leyó su abogado. “Díganos si estamos buscando en el lugar correcto. Todo lo que queremos es que Gabby vuelva a casa. Por favor ayúdenos a que eso suceda”, agregan.

La madre de Gaby también comentó que el 30 de agosto recibió un mensaje de su hija en el que le informaba que había mala recepción en donde se encontraba. Aunque no revelaron el contenido del texto, la señora Petito cree estar segura de que su hija no lo escribió.