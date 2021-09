Ex de Daniella Álvarez habla sobre el actual novio de la modelo

¿Qué sucedió con Lenard y Daniella?

En una entrevista con HOLA! USA, Daniella reveló a detalle cómo fue su historia con Lenard y las circunstancias por las que se separaron a finales de 2020. “Bueno, Lenard y yo siempre hemos sido felices. Yo creo que lo que no ha separado es que nosotros terminamos en un momento 2018, en diciembre, estuvimos en 2019 separados y en 2020, por cosas de la vida, nos reunimos, nos unimos nuevamente”.

“Lenard ya estaba viviendo en Mallorca (España), ya se había vuelto a su país y luego por un tema de visa de trabajo, entra a Colombia, llega la pandemia, no puede salir del país, y yo me enfermo”, dijo la modelo, quien se reencontró con Lenard a raíz de amputación. “Él me decía ‘Yo estoy aquí para ti, no me voy a despegar’, y eso hizo que otra vez nos uniéramos”.

Pareciera que el destino de ambos no es estar juntos, pues de nueva cuenta se volvieron a separar, y esta vez es de forma definitiva. “Entre Lenard y yo siempre hemos tenido circunstancias de proyectos y de cosas que nos han separado. Volvió a pasar lo mismo”, indicó la reina de belleza, asegurando que no hubo infidelidades por parte de ambas partes.

