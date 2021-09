Danna Hernández confirma que terminó su relación con Jencarlos Canela: ‘No fue perfecto, pero fue real’

Luego de tres años juntos, Jencarlos Canela y la modelo Danyeshka ‘Danna’ Hernández pusieron fin a su relación. Fue la puertorriqueña quien dio a conocer la noticia de su ruptura a través de las redes sociales. Hernández no tuvo más que palabras de agradecimiento hacia el actor, y definió su historia como un impacto en su vida, pues aseguró fue una gran oportunidad para aprender y crecer como persona.

©@danyeshka



La modelo fue novia de Jencarlos por más de tres años y dejó ver que las cosas entre ellas terminaron bien

Danna compartió un conmovedor video en el que aparecen los mejores momentos a lado de su exnovio y lo acompañó con el siguiente mensaje cargado de sentimiento y valiosas reflexiones: “No fue perfecto, pero fue real. Las relaciones que tenemos en nuestra vida impactan significativamente quienes somos y en que nos convertimos”.

“Nos refleja directamente lo que somos, lo que rechazamos y lo que necesita atención dentro de nosotros. Nuestras relaciones son la oportunidad más grande para analizarnos y mirar hacia adentro, son una oportunidad para aprender y expandir nuestros horizontes”.

“Luego de tres años y cuatro meses Jen y yo continuamos nuestros caminos por separados. Aunque no es fácil compartir este tipo de situación porque es una situación personal, íntima y vulnerable… está no será la excepción donde me enfoco en lo positivo de cada experiencia. Me guardo los momentos llenos de magia, las risas, los llantos y todas las lecciones aprendidas”.