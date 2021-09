Chyno Miranda se despide de las redes sociales: ‘Estoy pasando por una de las pruebas más difíciles’

El intérprete se confesó ante sus seguidores y aceptó que, como todos, ha tropezado. “Soy humano y como todos he fallado, por lo mismo, me estoy dando la oportunidad de trabajar fuertemente por volver a los escenarios como el artista que todos ustedes me conocen y lo más importante, renacer de la mano de Dios para seguir con mi proyecto de vida. Quisiera que como parte de este proceso en el que estoy, puedan acompañarme y comprender todo lo que esto conlleva y significa, entre otras cosas, respetar mi decisión de mantener en privado mis asuntos personales y médicos. Por lo mismo, no daré ningún tipo de declaraciones al respecto y estaré alejado de mis redes sociales y de todo lo que me impida mantener enfocado.

©@chynomiranda



Hace un par de semanas, Chyno y Natasha confirmaron que llevaban un tiempo separados, pero que por el bien de su hijo y la recuperación de él, seguían bajo el mismo techo

El intérprete de Mi Niña Bonita agradeció a todos los que lo han apoyado durante os últimos meses. “Gracias por tanto a mi familia, mi equipo y a ustedes por la voz de aliento que recibo a diario. Estoy pasando por una de las pruebas más difíciles que he tenido que enfrentar y lo seguiré haciendo hasta poder lograr mi estabilidad emocional y física es tan importante para todos los seres humanos.

Para concluir, Jesús Miranda aseguró que, a pesar de lo complicado que parezca todo lo que está enfrentando con su salud y su vida personal, saldrá adelante. “No estoy solo, los tengo a ustedes y aunque esta batalla ha sido una de las mas difíciles que me he podido enfrentar la voy a ganar como el guerrero que soy. Le pido paciencia y empatía para poder regresar a los escenarios y dar lo mejor de mi como siempre lo he hecho. Siempre saldrá el sol. Agradezco que me brinden el espacio que necesito y la comprensión libre de juicios. Los quiero Chyno”.

