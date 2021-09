Becky G, de luto, se despide de uno de sus seres más amados

Para Becky G nada volverá a ser como antes. La cantante vive un gran dolor debido a la pérdida de su abuelo, un dolor que la afecta demasiado pero que, a pesar de ello, dedicó unas lindas palabras para despedirse del que fuera uno de sus grandes pilares no sólo en su carrera, sino en su vida personal. A través de sus redes sociales y con un par de fotos de su infancia, Becky dio el último adiós a su abuelito, Miguel.

Becky G está devastada por la pérdida de su abuelo

“Cómo te voy a extrañar, mi viejo. Tú sabes cuánto te quiero y cuánto me has inspirado. Aunque me duele un chingo que nunca te voy a poder abrazar de nuevo”, escribió junto a una foto en la que su abuelito la abraza con mucho amor después de una interpretación con mariachi al principio de su carrera.

“Sé que Dios te ha recibido con brazos abiertos y que tu espíritu está más presente que nunca”, agregó entre el dolor de dar el último adiós a alguien tan importante. Becky, además, reveló que se pudo despedir de él por medio de un sueño, lo que la dejó un poco más tranquila a la hora de despedirse: “Gracias por visitarme en mi sueño, te sentí, te escuché, y estoy de acuerdo Papi”, agregó sin revelar los detalles de aquel sueño.

Desde el fondo de su corazón, continuó: “Bendecida y agradecida por todas las experiencias y memorias que tengo contigo”, agregó guardando para ella los momentos inolvidables que pasó con él.

Uno de los pilares de su vida

En sus entrevistas, Becky siempre ha resaltado lo importante que la familia es para ella. Sus padres, hermanos y abuelos son parte de esa base que la mantiene a flote y quienes siempre la han apoyado para perseguir sus sueños y hacerlos realidad. Un detalle tan importante que no quedó fuera en su mensaje. “Es por ustedes, mis abuelitos, que soy quien soy y te doy mil gracias por todo lo que me has enseñado y todo lo que has hecho y sacrificado para tu familia. I’ll keep making you proud”, concluyó la cantante.

Becky G recibió mensajes de confort en estos difíciles momentos

En cuestión de minutos, familiares, amigos y colegas de la música le expresaron un sentido pésame a la chica de 23 años, mensajes llenos de cariño que la abrazaban a la distancia. “Lamento mucho tu pérdida mi hermosa bebe. Te quiero y abrazo con mucho amor 🙌🏼✨💫😔”, escribió Thalía. Chiquis Rivera anotó: “Los amo, chicos. Hermana, que Dios lo tenga en su Gloria 🙏🏻❤️❤️❤️”; y Rodner Figueroa escribió entre centenas de mensajes más: “¡¡¡Lo siento mucho Becky!!! Sólo el tiempo disminuye el dolor. Un abrazo y consuelo para ti y tu familia. ❤️”.