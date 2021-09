Exclusiva: La primeras fotos oficiales de la boda eclesiástica de Nicolle Gil e Iñigo Ariño en Madrid

Y ahora… ¿vas a buscar tu primer bebé? ¡Definitivamente! Es nuestro primer plan rápido tras la boda y la luna de miel. Es una gran ilusión para mí, además ya voy para los treinta y cinco, así que ya me va tocando la cuenta. Muero ya por ser mamá, es el siguiente paso y, si Dios quiere, para el año que viene en estas fechas ya estará eso en proceso.

¿Por qué elegiste esta iglesia para tu boda? Elegí la Basílica Pontificia de San Miguel porque de todas las de Madrid, que hay muchas y preciosas, al ir a visitar ésta me llamó mucho la atención que me transportó mucho a mi familia, fue un sentimiento, no sé. Es una iglesia pequeña, cálida y me encantó. Además de su ubicación, para que todos los míos, que vienen del extranjero, puedan sentir un pedacito de lo que es el centro de Madrid también.

¿Cómo elegiste el vestido? ¡Fue una cosa tan rápida! Pensé: verdaderamente, ¿qué importa lo que yo me ponga? Sé que muchas novias pasan días o meses buscando. Yo fui a Pronovias y el mismo día que fui a ver vestidos, elegí el mío, fue muy fácil. Me hicieron tres pruebas para que quedara perfecto. Me encantó el estilo princesa y cómo quedaba en mi cuerpo, resaltaba mucho mi figura, me gustó mucho la pedrería, el encaje y los detalles de florecitas. Estoy utilizando un tocado de María Elena, con una coronita y velo largo y sencillo de tul.