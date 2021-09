¡Jennifer Lawrence está embarazada!

Jennifer Lawrence y su esposo, Cooke Maroney, ¡van a ser papás! La actriz y el director de galería de arte se encuentran en la dulce espera para iniciar una nueva etapa con la llegada de su primer bebé. Una gran noticia que confirmó este miércoles la representante de la actriz de The Hunger Games.

En sus apariciones públicas más recientes, ya se notaba un cambio en la figura de la ganadora del Oscar. La actriz empezaba a ser vista con ropa holgada, con la que ocultaría su pancita. Con lo que hizo que los rumores de embarazo cada vez fueran más fuertes.

La actriz de 31 años suele ser muy reservada en cuanto a su vida personal, por lo que ni ella ni su esposo han hecho comentarios al respecto. Su representante, quien habló con medios como People y The Hollywood Reporter, respetó esa decisión y se limitó a dar la gran noticia con la que los fans de Lawrence se pusieron muy contentos.

©GrosbyGroup



Jennifer parecía intentar ocultar su pancita con ropa holgada, pero en su figura ya se notaba un cambio

Hasta ahora no hay más detalles del embarazo, como cuántos meses tiene, la fecha de la llegada de la cigüeña o si esperan un niño o una niña.

Su historia de amor

Jennifer Lawrence y Cooke Maroney empezaban a ser vistos juntos en junio de 2018. Su noviazgo prosperó hasta que en febrero de 2019 el director de arte hizo la gran pregunta con una increíble sortija. Ella dijo que sí y se comprometieron.

©GrosbyGroup



Jennifer Lawrence y Cooke Maroney se casaron en octubre de 2019

En octubre de ese año, la pareja se dio el “sí, acepto” en una boda celebrada en Newport, a la que acudieron no sólo amigos y familiares, sino también celebridades como Kris Jenner, Emma Stone y Adele. En una entrevista en el podcast Naked with Catt Sadler, Lawrence aseguró que había encontrado al hombre indicado. “Es la mejor persona que he conocido, así que me siento honrada de convertirme en una Maroney”, dijo después de asegurar que se sentía muy bien junto a él.