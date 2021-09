La naciente amistad de los bebés de Francisca Lachapel y Natti Natasha, ¡serán compañeritos de juegos!

“Imagino que como yo, hay muchas otras mujeres que al dar a luz no se sienten seguras con la transformación del cuerpo. El doctor ya me dijo que puedo regresar a mi vida normal y hacer ejercicio así que, hoy comienzo este reto que no va a ser fácil, pero daré lo mejor de mí! ¡Ustedes me conocen!💪🏽”. La dominicana concluyó su mensaje deseando a todos un lindo día y dijo que estaba abierta a cualquier sugerencia. “A todas las mamás hoy les digo que más que nunca las entiendo en muchas cosas y las admiro! Feliz día! Acepto cualquier consejo!”.

