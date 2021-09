Así es la nueva vida en Los Ángeles de Arap Bethke junto a su prometida, Ivana de María

Después de un año con muchos proyectos e ilusiones, llegó la pandemia, una experiencia complicada. Dices que para ser positivo, hay que mantener el corazón abierto… ¿Cómo se logra eso?

Yo creo que agradeciendo lo que tenemos. Muchos de los problemas que tenemos no son tan graves como nos parecen. Practico el agradecimiento con una meditación a diario. Tantas veces nos enfocamos en lo que no tenemos, lo que no hemos podido lograr, las carencias que sentimos que hay en nuestra vida, así que empiezo todos los días agradeciendo lo que sí tengo. Desde poder ver, poder hablar, tener una cama en donde dormir, y de ahí pa’rriba. También se mantiene el corazón abierto aprendiendo que todas las dificultades pueden ser enseñanzas también. Hay que saber tener mucha paciencia en mi trabajo, a veces tienes, a veces no tienes –recapacita con humildad- y no dejar de buscar oportunidades y, mientras no las hay, crearlas. Mantenerse aprendiendo cosas nuevas, así me mantengo positivo, abierto, proactivo… Buscando ser mejor ser humano todos los días en todos los aspectos.