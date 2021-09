María Celeste Arrarás da el último adiós a un ser muy querido

La lucha contra las infecciones de COVID-19 aún son arduas. Aunque gran parte de la población cuenta con vacunas, el mundo entero continúa enfrentándose a olas de este virus que cobran la vida de personas de todas las edades. María Celeste Arrarás es una de las afectadas por una pérdida cercana a causa de esta pandemia que nos ha hecho llevar una vida completamente distinta a como la conocíamos. Y, desde el fondo de su corazón, rindió un homenaje a su querido amigo, Rafa Prats, quien falleció esta semana debido a complicaciones de Coronavirus.

María Celeste Arrarás se despidió de su gran amigo entre recuerdos entrañables

“🖤Me tocó de cerca el COVID con la partida de un gran amigo con el que compartí durante tantos años”, escribió la presentadora de TV en su perfil de Instagram, en donde publicó una foto de su gran amigo, a quien conocía cariñosamente como Rafita. “Desde parrandas universitarias hasta el nacimiento de mi hijo Julian, a quien él, que era médico, trajo al mundo. ¡Tantas cosas!”, agregó nostálgica y abrumada por la pérdida tan grande.

Al recordar más a fondo los años que pasaron juntos, agregó: “Era ese amigo que te sacaba lágrimas de risa con sus ocurrencias y que tenía un corazón de oro tan grande que no le cabía en el pecho”.

La lección que le dejó esta pérdida a María Celeste Arrarás

La tristeza en el alama de la periodista la hizo reflexionar sobre lo que pudo haber sido si las decisiones de su amigo hubieran sido diferentes, algo muy común en situaciones como ésta. Sin embargo, quiso mostrar su experiencia al mundo entero para evitar que más personas se encuentren en peligro por exponerse al virus.

La periodista recordó con cariño a su amigo y no pudo evitar pensar en cómo las cosas habrían sido diferentes

“Su único error fue no vacunarse, pero estoy segura que no hubiese dudado en hacerlo si hubiese sabido cuál sería el desenlace y que dejaría a tantos que lo queríamos con el corazón roto. Descansa en paz Rafa Prats, mi querido Rafita. 🖤 RIP, my friend”, agregó antes de dar el último adiós a su querido amigo.