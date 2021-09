Shakira celebra la vida de su padre con un dulce mensaje por su cumpleaños 90

Shakira usó sus redes sociales para compartir un dulce mensaje dedicado a su padre. La intérprete colombiana felicitó a su papá, quien cumplió 90 años, con una adorable fotografía en la que aparece con el señor William Mebarak Chadid y su madre, la señora Nidia Ripoll Torrado.

La artista de 44 añosse refirió a su padre como su más grande inspiración y que era la luz que iluminaba su camino. “Papá lindo, has impulsado mis pasos, y has iluminado mi camino. Me has mostrado que la vida es abierta y profunda como un mar y así, le has dado sentido a la mía inundándola de tu alegría”, se lee al inicio del mensaje.

“Eres mi inspiración, Mi cómplice y todo. Mi mejor amigo. Felices 90 años espectacularmente vividos!! Te amo con todo mi ser. Tu niña, Shakira”, concluye la cantante con estas emotivas palabras.

La sección de los comentarios debajo del post se llenaron de lindos mensajes cargados de emojis y buenos deseos; eso sí, los fans de la intérprete no dejaron pasar el hecho de que el padre de Shakira luce más joven de lo que en realidad es. “WOW, él se ve mejor y más joven que yo”, escribió un fanático. Mientras que otra persona comentó: “Feliz cumpleaños, ¡tu padre no se ve de 90 años! Bonita 💕”.

La cantante, ganadora de múltiples premios a lo largo de su carrera, es conocida por ser cercana a los suyos, además de ser muy hogareña. En cada uno de los cumpleaños de su padre, ella le dedica un dulce mensaje, acompañado de tiernas fotos. Durante la presentación de su libro Al Viento y al Azar, e 2013, ella dijo que su padre era “su debilidad”

“En Barranquilla, mi papá no es el papá de Shakira, sino que yo soy la hija de William, y él es el mejor padre que la vida me pudo haber dado. Mi piedra angular, mi mejor amigo, no solo en mi carrera sino en la vida ”, dijo Shakira a la multitud en ese entonces.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.