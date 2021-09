Esposo de Anahí, de lo más enamorado, aclara si buscan tener una niña

Pocas publicaciones son suficientes para que Anahí nos deje ver lo feliz que está en su matrimonio con Manuel Velasco, con quien formó una linda familia junto a sus pequeñosManuel y Emiliano. Por ello es que sus fans se emocionaron cuando la ex RBD mostró una foto que muchos tomaron como la noticia de un nuevo embarazo. Sin embargo, se trataba de una falsa alarma, aunque la duda quedó en la mente de sus seguidores: ¿buscará la pareja a la niña? El político mexicano lo aclaró todo.

©@anahi



Anahí y Manuel Velasco formaron una linda familia junto a sus hijos Manuel y Emiliano

“No, ya nos vamos a quedar con los dos niños”, dijo en entrevista a Suelta la Sopa cuando le preguntaron por los planes de hacer crecer a la familia. Sus palabras coinciden con las de Anahí, quien luego de remover las aguas en su perfil de Instagram, aseguró que sus hijos de cuatro y dos años, no tendrán un nuevo hermanito. “¿Los asuste? No, no, mi familia ya está completa”, escribió para sus fans.

Manuel, además, cautivó por lo bien que se expresó de Anahí y dejó ver lo enamorado que está de la cantante. “Gracias a Dios la mayor bendición en mi vida es haberme casado con mi esposa, es una gran mujer”, dijo.

Anahí, ¿lejos de los escenarios por culpa de Manuel Velasco?

Otro de los rumores que circulan al rededor de la pareja, es que Manuel Velasco ha sido el responsable de que Anahí haya puesto una pausa en su carrera musical y actoral. Orgulloso de su esposa y de lo más tranquilo, desmintió esa teoría y reveló lo que en realidad sucede.

©Custom



Anahí está feliz en su papel como mamá

“Desde muy niña se ha dedicado a su trabajo, tiene muchos proyectos y muchas ilusiones, en lo que yo puedo también la apoyo… Eso es totalmente falso”, aseguró para quienes creían en los rumores. Y feliz de apoyar al amor de su vida en su carrera, agregó: “Prueba de ello es que en diciembre del año pasado realizó un concierto de reencuentro con sus amigas y amigos, con quienes tenía el grupo musical”.

Manuel Velasco estuvo presente en el concierto virtual que RBD ofreció para sus fans en diciembre pasado. Feliz de ver a su esposa tan contenta, mostró todo su apoyo en esta reunión que los admiradores de RBD esperaron por años, y que podría repetirse en un par de meses, esta vez con la presencia de Dulce María.