Como prueba de su amor, Gianluca Vacchi se deja tatuar por su novia, Sharon Fonseca

Como una muestra más de su amor, Gianluca Vacchi permitió que su pareja y madre de su pequeña Blu, la modelo Sharon Fonseca, le hiciera un tatuaje. Y no se trata de cualquier figura, sino de un tierno corazón en tinta roja, para que, cada vez que lo vea, piense en ella. A través de sus redes sociales, la modelo de origen venezolano compartió el momento exacto en el que toma el aerógrafo con la tinta y plasma la delicada figura sobre el pecho del padre de su hija, con quien inició una relación en 2018.

Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca se convirtieron en padres en octubre del año pasado

Bajo la supervisión del artista tatuador Michael Mazzone, Sharon tomó las herramientas necesarias y comenzó a hacer el trazo de la figura. “Tatué a mi amor… mi corazón siempre estará contigo! ❤️@gianlucavacchi”, escribió Sharon junto al video, en el que se aprecia dibujando cuidadosamente el corazoncito rojo sobre la piel de Vacchi, quien mira con orgullo los trazos de su amada. Al terminar su obra, Vacchi queda encantado y la presume hacia la cámara con una mirada de completo enamorado.

Vacchi reaccionó al video de su pareja y comentó: “@sharfonseca my heart will be yours forever ❤️(Mi corazón será tuyo por siempre)”. Los fans de la pareja reaccionaron encantados a esta demostración de amor. Debajo del video, mies les dejaron comentario como: “Muero de amor por ustedes dos !!!! 😍😍😍😍😍😍😍😍”, “Como la mira, me encantan”, “Esto es lo más dulce”, entre otros.

La historia de Sharon y Gianluca comenzó hace tres años, en 2018, cuando se conocieron en la grabación del clip musical Trump it, en Miami. A partir de ese momento se hicieron inseparables y comenzaron a hacer una vida juntos entre viajes, bailes y fiestas. En mayo de 2020, la pareja anunció que se convertirían en padres por primera vez y en octubre de ese año nació la pequeña Blu Jerusalema.