Salma Hayek de luto, llora la pérdida de su cuñada

Sus amigos decidieron regalarle tres pasteles diferentes, magdalenas y decenas de flores que terminaron en su jardín, tal y como lo demostró Hayek en sus redes.

“En este último cumpleaños me sentía muy cansada, no quería celebrar, tampoco quería fiestas. Y aun así, muchas personas llegaron, sin invitación. No quería nada y, ¡miren todas las flores hermosas! Hice un jardín porque estoy muy agradecida por todo el amor de todos los que me enviaron flores”, explicó a sus seguidores.