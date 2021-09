Tras el éxito mundial de la serie, ¿Quién mató a Sara?, Eugenio Siller nos comparte su entrevista más íntima

Te habrán dicho lo que les dicen siempre a los actores latinos cuando llegan a esta ciudad: si quieres trabajar, tíñete el pelo de un tono oscuro.

Una vez lo hice para un papel. Pero en este momento, creo que la gente tiene que tener la visión de imaginarme con el pelo blanco, negro o pelirrojo. El color de mi cabello no me define como actor, porque me pinto el pelo de negro para algo y al día siguiente me sale otra que necesitan el pelo rubio porque es mi color y ya no puedo hacerlo. “Hazlo, Sofía Vergara lo hizo y le fue muy bien”, me han dicho muchos. Pues yo creo que no es así. Creo que era su momento y por eso le tocó. Cuando los hombres se tiñen se nota mucho, luego me sale la raíz rubia y parece que estoy pelón –bromea-. Pero sí, soy una contradicción en mi país y aquí, así que tengo que nadar contra corriente en eso. Lo bueno es que no me he cansado. –Recapacita unos momentos y continúa: -Nado siempre en las aguas de eres latino, pero no lo pareces; eres mexicano, pero no lo pareces; son en las que he tenido que nadar siempre. Y veo conocidos que sí parecen mexicanos y que les fluye mucho eso en el trabajo y yo pienso… ¿Cuándo me tocará a mí nadar a favor de la corriente? –se pregunta riendo.