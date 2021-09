Chiara Ferragni, de lo más emocionada con el detalle de aniversario de su esposo sobre el agua

Chiara Ferragni y Fedez viven una verdadera historia de amor que inició hace cinco años y a la que hace tres pusieron el broche de oro al darse el “sí, acepto”. Esta semana la pareja celebra muy enamorada su tercer aniversario de bodas, tiempo en el que han formado una bella familia junto a sus hijos Leone y Vittoria, y en el que también han hecho crecer su amor al grado de que Fedez la sorprendió con un gran detalle sobre el agua.

“Esta noche, para celebrar nuestro tercer aniversario, me llevó a una plataforma en el lago de Como y cantó su nueva canción escrita para mí 🥺. Te amo Fedez ❤️‍🔥”, escribió la blogger junto a un video del increíble momento.

Chiara estaba feliz por esta gran sorpresa que su esposo había preparado sólo para ella. “Aún no encuentro palabras”, expresó junto a las fotos que compartió de su momento más especial. Y es que, aunque podría parecer que los dos son completamente diferentes, la realidad es que tienen mucho en común y cada día trabajan en hacer de su amor algo mucho más grande.

©@chiaraferragni



El look de Chiara Ferragni para su tercer aniversario de bodas

Para este día, Chiara no pasó desapercibida por su look. La rubia llevó un vestido corto de satén en color fucsia con espalda descubierta. La italiana combinó el diseño de The Bar con un par de botines negros que además de darle un toque más relajado a su look, combinó perfecto con el bolso Micro Lady Dior.

Una linda historia de amor que se sigue escribiendo

Chiara Ferragni y Federico Leonardo Lucia se casaron el 1 de septiembre de 2018, luego de una increíble pedida de mano que el cantante hizo sobre el escenario en uno de sus conciertos. La influencer pensaba que todo se trataba de un viaje a Venecia para celebrar sus 30 años, pero el amor de su vida la sorprendió con una canción y la gran pregunta frente a miles de espectadores.