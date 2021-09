La drástica decisión de Alaïa, que tiene a Adamari López inconsolable: ‘A mí no me da ninguna gracia’

La relación madre e hija de Adamari López y la pequeña Alaïa, es simplemente excepcional. Juntas llevan a cabo todo tipo de actividades, desde cosas tan cotidianas como los quehaceres del hogar, ejercicio, juegos y manualidades, hasta viajes internacionales. Sin embargo, conforme pasan los años, Alaïa va tomando sus propias decisiones, demostrando que poco a poco se va convirtiendo en una niña grande. Recientemente, la presentadora de Hoy Día reveló que su hija decidió dar un paso más hacia su independencia y que, a pesar de que sea algo doloroso, tendrá que aceptarlo porque solo así se forjará el carácter de su hija.

La hija de Adamari López y Toni Costa ya tiene seis años

“Ustedes saben que Alaïa cada vez va creciendo más y quiere ser una niña independiente, pero a la misma vez cerca de mamá. Yo soy feliz porque ella dormía conmigo. Aunque yo sé que eso no es lo que mucha gente busca o desea, sino que cada cual debe tener su independencia y los niños deben dormir en su cuarto, yo disfrutaba mucho esa parte de que Alaïa durmiera conmigo”, comentó la conductora de televisión. “Pero ahora a ella se le ocurrió entrando en este nuevo curso escolar que ella quería dormir sola, pero en el cuarto de mamá”, compartió a través de un video en Facebook.

Adamari López mostró el espacio que Alaïa tiene en su habitación

Cuando Adamari le sugirió a Alaïa que empezara a dormir en su propia habitación, la niña dijo que quería dormir sola, pero en el mismo espacio que su mamá. En ese mismo video, Adamari compartió cómo quedó su habitación con las modificaciones pertinentes y contó que su hija duerme en una cama individual a un lado de la suya. Incluso decoró el espacio al gusto de Alaïa y Adamari comentó que está encantada con la idea, pues a pesar de estar en camas diferentes, aún pueden hacer actividades juntas, como leer.

“Le hacen mucha ilusión poder seguir creciendo y sintiéndose de alguna manera tan independiente”, comentó Adamari respecto a este cambio. “Yo quiero respetarle su deseo, pero a mí no me da ninguna gracia. Yo quisiera que pudiera dormir ahí al ladito mío, se me hace delicioso dormir ella y yo, seguir crenado memorias, pero tampoco quiero retrasarle ese proceso de seguir creciendo y de sentirse grande”, agregó. “Soy una mamá que respeta las decisiones de su hija, aunque no esté de acuerdo con ellas”