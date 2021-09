Salma Hayek celebra su cumpleaños 55 en espectacular traje de baño

Salma Hayek está celebrando su cumpleaños 55. La actriz e ícono de la moda usó su perfil de Instagram para conmemorar la ocasión, publicando una fotografía suya en traje de baño.

Para celebrar por todo lo alto sus 55 años, la estrella de origen mexicano publicó una imagen en un bañador completo en color azul brillante. Al fondo, se contemplaba una paradisíaca playa, donde Salma celebró su día especial. Junto a la imagen, escribió en inglés y en español lo siguiente: “Feliz cumpleaños 55 para mí 💃🏻 lista para nuevas aventuras #vivalavida.”

Varias celebridades no tardaron en reaccionar a su post y le dedicaron mensajes de felicitación, así como buenos deseos por un año más de vida. Entre esos famosos se encontraban algunos del elenco de The Eternals, la esperada película de Salma. Richard Madden, de Game of Thrones, comentó: “Happy birthday!!”. Lauren Ridloff, quien da vida al primer superhéroe con discapacidad auditiva, comentó: “Feliz cumpleaños, belleza”.

Salma Hayek es una de las latinas que ha desarrollado una prolífica carrera en Hollywood, protagonizando filmes como Desperado, junto a Antonio Banderas, y Frida donde dio vida a la icónica actriz mexicana, logrando uno de los personajes más importantes de su carrera como actriz. Actualmente, Salma aparece en The Eternals, la nueva película de Marvel dirigida por la ganadora del Oscar Chloé Zhao.