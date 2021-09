Lili Estefan celebra a ritmo de mariachi el cumpleaños de Gloria Estefan

La familia Estefan está de fiesta y celebran un año más de vida de la icónica Gloria Estefan. La cantante estuvo de lo más contenta en una fiesta organizada por sus seres queridos en donde no faltaron las risas, la alegría y, por supuesto, la música. Lili Estefan fue la encargada de poner el ritmo en esta celebración y sorprender a la festejada con un grupo de mariachis.

Loading the player...

La Flaca y el grupo de música mexicana entraron con cuidado a la casa en la que la fiesta estaba por empezar. Y vaya sorpresa que se llevó Gloria, quien no dejó de bailar y disfrutar con tanta música. La familia le cantó las tradicionales Mañanitas mexicanas, un canto similar al Happy Birthday, que Gloria bailó muy contenta.

“¡Así celebramos el cumpleaños de la tía más bella y divertida del mundo 🥳🥳🥳 con esta sorpresa!”, escribió contenta la amiga de Raúl de Molina para contarle a sus fans el motivo de la gran fiesta en su familia.

La reina latina de la mesa roja

Lili continuó con su mensaje, dando pistas de que pronto podríamos verlas de nuevo en el talk show on-line Red Table Talk, del que hicieron la versión en español con mucho éxito. “Happy Birthday @gloriaestefan, que vengan muchos más llenos de SALUD y puras bendiciones ¡y muchas mesas rojas 😜! Love uuuuu to the Moon and back and around the world 20 times ❤️😘🎂”.

Loading the player...

Además de Lili, la hija de Gloria, Emily, forma parte del cast del show en el que las chicas de la familia Estefan han revelado sus más íntimos secretos. “¡Feliz cumpleaños @gloriaestefan! Esperamos que tenga el día más increíble! 🎉 Gracias por traer tanta luz y alegría a las vidas de todos ❤️ Un brindis a muchos, muchos mas ✨”, escribieron para ella después de dedicarle un par de palabras a la festejada.