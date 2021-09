Thalía sufre la inundación de su mansión por fuertes lluvias

Thalía, al igual que millones de personas cerca del área de Nueva York, vivió los estragos de la tormenta tropical Ida, la cual azotó la zona la noche del miércoles. La cantante compartió con sus seguidores como el agua de la tormenta se empezó a filtrar por todo el primer piso de su casa, afectando su gimnasio, el estudio donde graba sus videos, entre otras habitaciones y pasillos. La intérprete de No Me Acuerdo usó sus redes sociales para compartir en tiempo real lo que estaba pasando en su casa, la cual probablemente tenga afectaciones de varios miles de dólares.

“OMG! Guys, ¡mi casa se inundó, se está inundando!”, se oye decir a Thalía mientras comparte las imágenes del primer piso de su hogar. Una de las áreas más afectadas fue el salón donde grababa sus videos, pues ahí había una green screen que se mojó, así como luces, cables, entre otros equipos, que probablemente hayan sido dañados por el agua.

Thalía estaba en total estado de shock, pues de su gimnasio, el agua se empezó a filtrar por las paredes, haciendo que el piso de la habitación estuviera mojado y que el nivel del agua empezara a subir. En uno de los videos, se alcanza a escuchar la voz de unos de sus hijos, que se preguntaba qué estaba pasando, a lo que ella le pidió que por favor se mantuviera en el piso de arriba, pues era peligroso estar abajo por los cables que había conectados, ya que podría haber una descarga eléctrica.

Lo peor de todo es que, la tormenta no cesaba, haciendo que el agua se siguiera metiendo y subiendo de nivel, afectando las alfombras, las paredes, la pintura, los acabados, entre otros elementos que tendrán que ser reparados a la brevedad. Después de ver los daños en su hogar, y al ver que no había una solución, Thalía se subió a dormir y dijo a sus fans que prefería descansar y no seguir agobiándose por lo perdido.